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РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

Фото: ВСУ продолжают увеличивать потери РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 24 на 25 июля, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему и 76 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 047 250 (+980) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 049 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 052 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 30 777 (+31) ед;
  • РСЗО - 1446 ед;
  • средства ПВО - 1201 (+2) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 834 (+196) ед;
  • крылатых ракет - 3535 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 213 (+76) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 24 июля, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

В частности, оккупанты 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении населенных пунктов Владимировка и Покровск.

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