РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, с 24 на 25 июля, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему и 76 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, что по состоянию на вечер, 24 июля, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
В частности, оккупанты 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении населенных пунктов Владимировка и Покровск.
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