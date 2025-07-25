РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 24 июля, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

В частности, оккупанты 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении населенных пунктов Владимировка и Покровск.

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