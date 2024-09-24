РФ втратила за добу аж 1400 військових та понад 60 артсистем, - Генштаб

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат внаслідок своєї терористичної війни проти українців.

Нагадаємо. що лише від початку наступу у Харківській області РФ втратила більш як 16 тисяч військовослужбовців. Також на цьому напрямку Сили оборони знищили декілька сотень броньованих машин.

Додамо, нещодавно розвідка Великої Британії заявила, що російські втрати від початку вторгнення оцінюються в понад 610 тисяч осіб убитими й пораненими.

При цьому видання WSJ втрати росіян вбитими оцінило у приблизно 200 тисяч, поранених - у 400 тисяч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.