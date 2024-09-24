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РФ потеряла за сутки 1400 военных и более 60 артсистем, - Генштаб

Фото: ВСУ за сутки отминусовали еще 1400 окупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки отминусовали еще 1400 оккупантов. Также удалось уничтожить более 60 артиллерийских систем и 40 бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около/ about 645150 (+1400) человек,
  • танков ‒ 8800 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17292 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,
  • РСЗО - 1198 (+1) ед,
  • средства ПВО - 952 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),
  • крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,
  • специальная техника ‒ 3155 (+10)

Потери России в войне

Российская армия продолжает нести огромные потери вследствие своей террористической войны против украинцев.

Напомним, что только с начала наступления в Харьковской области РФ потеряла более 16 тысяч военнослужащих. Также на этом направлении Силы обороны уничтожили несколько сот бронированных машин.

Добавим, недавно разведка Великобритании заявила, что российские потери с начала вторжения оцениваются более чем в 610 тысяч человек убитыми и ранеными.

При этом издание WSJ потери россиян убитыми оценило примерно в 200 тысяч, раненых - в 400 тысяч.

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