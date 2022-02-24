РФ вторглась на многих направлениях, пограничники отходят на запасные позиции, - ГПС

Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

"Отметим, что вооруженными силами государства-агрессора совершено вторжение во многих направлениях. Огонь по приграничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники", - говорится в сообщении.

Российское вторжение зафиксировано в Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областях (остров Змеиный) и в зоне ООС.

"Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами", - добавили в Госпогранслужбе.