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РФ вторглась на многих направлениях, пограничники отходят на запасные позиции, - ГПС

Автор: Артем Горовенко

Вторжение России в Украину произошло на многих направлениях. В зависимости от развития ситуации пограничники отходят на запасные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

"Отметим, что вооруженными силами государства-агрессора совершено вторжение во многих направлениях. Огонь по приграничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники", - говорится в сообщении.

Российское вторжение зафиксировано в Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областях (остров Змеиный) и в зоне ООС.

"Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Одесской области появились группы российских разведчиков-диверсантов, их заметили в Бессарабском и Черноморском районах.

А в Офисе президента заявили, что российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве и ликвидировать руководство страны.

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Государственная пограничная службаВторжение России в Украину