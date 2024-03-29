РФ встановила понад 2 тисячі мобільних вишок на окупованих територіях для пропаганди, - ГУР

"Один з методів (Росії - ред.) - це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж РФ", - розповів Скібіцький.

За його словами, на окупованих територіях росіяни повністю контролюють інформаційний простір.

"Повна ізоляція та контроль інформаційного простору та інформаційно-психологічна обробка населення. Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області (окуповані частини - ред.) - там повністю контролюється інформпростір", - додав представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що повний контроль всіх інформаційних потоків поклали на російську державну корпорацію "Ростех".

Окрім того, окупанти відновили 2300 театрів і кінотеатрів. Особливо активно росіяни працюють з молоддю.

"Для чого? Для нав’язування наративів Росії та позбавлення нас історичного минулого", - наголосив представник ГУР.