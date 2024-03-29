РФ установила более 2 тысяч мобильных вышок на оккупированных территориях для пропаганды, - ГУР

"Один из методов (России - ред.) - это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду. Вот за этот период времени на оккупированных территориях Украины было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей РФ", - рассказал Скибицкий.

По его словам, на оккупированных территориях россияне полностью контролируют информационное пространство.

"Полная изоляция и контроль информационного пространства и информационно-психологическая обработка населения. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (оккупированные части - ред.) - там полностью контролируется информпространство", - добавил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что полный контроль всех информационных потоков был возложен на российскую государственную корпорацию "Ростех".

Кроме того, оккупанты восстановили 2300 театров и кинотеатров. Особенно активно россияне работают с молодежью.

"Для чего? Для навязывания нарративов России и лишения нас исторического прошлого", - подчеркнул представитель ГУР.