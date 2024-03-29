РФ установила более 2 тысяч мобильных вышок на оккупированных территориях для пропаганды, - ГУР

На временно оккупированных территориях Украины россияне установили более 2 тысяч своих вышек мобильных сетей для распространения пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в ходе дискуссии на Kyiv StratCom Forum 2024.
"Один из методов (России - ред.) - это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду. Вот за этот период времени на оккупированных территориях Украины было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей РФ", - рассказал Скибицкий.
По его словам, на оккупированных территориях россияне полностью контролируют информационное пространство.
"Полная изоляция и контроль информационного пространства и информационно-психологическая обработка населения. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (оккупированные части - ред.) - там полностью контролируется информпространство", - добавил представитель ГУР.
Скибицкий отметил, что полный контроль всех информационных потоков был возложен на российскую государственную корпорацию "Ростех".
Кроме того, оккупанты восстановили 2300 театров и кинотеатров. Особенно активно россияне работают с молодежью.
"Для чего? Для навязывания нарративов России и лишения нас исторического прошлого", - подчеркнул представитель ГУР.
Напомним, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
"В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие - "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России, - ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих различных ветвях власти", - рассказал Буданов.
Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей вышеупомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации - невозможно.
"И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий, - ред.). Потому что "промывка" мозга идет довольно таки серьезная", - добавил руководитель ГУР.
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