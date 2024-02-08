РФ не впустили на першість Європи з кульової стрільби: там розіграють ліцензії на Олімпіаду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський ресурс ТАСС .

Російські спортсмени пропустять цьогорічний чемпіонат Європи. ESC не склала перелік вимог для підтвердження нейтрального статусу тамтешніх атлетів.

Тренерка збірної Росії Татьяна Голдобіна побідкалася, що її підопічні не зможуть поїхати до Угорщини на європейську першість. Більше того, російські стрільці досі не можуть брати участь в будь-якому міжнародному змаганні. Профільна конфедерація пообіцяла визначити критерії допуску, але так цього й не зробила.

Прийдешній чемпіонат Європи набув неабиякого турнірного значення. Там розіграють по два місця на Олімпійських іграх-2024 для чоловіків і жінок у стрільбі з пневматичної гвинтівки та пневматичного пістолета. На минулій Олімпіаді в Токіо росіяни здобули 8 медалей у стрільбі.

Натомість українські атлети на європейській першості будуть серед фаворитів. У січні дует Крістіни Остапенко та Сергія Куліша виграв "золото" на берлінському H&N-Cup, а Олена Костевич виборола там срібну медаль. Тим часом Вікторія Сухорукова здобула "бронзу" на Гран-прі в Руше.