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РФ вперше застосувала реактивні дрони з боєзарядом проти ЛЕП та мостів, - "Флеш"

18:25 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: Реактивні "Шахеди" РФ загрожують українським мостам та ЛЕП (Колаж РБК-Україна)

Російські війська вперше використали на реактивних безпілотниках нові спеціальні боєзаряди для знищення високовольтних опор та металевих мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Окупанти встановили на реактивний БПЛА боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Він важить 40 кг і має чотири окремі модулі ураження. Цю зброю розробили спеціально для руйнування залізних конструкцій мостів та опор ліній електропередач.

Сергій "Флеш" припускає, що противник планує використовувати такі безпілотники для атак на важливі високовольтні ЛЕП.

Нагадаємо, що раніше Сергій "Флеш" зазначав, що Україна не залишиться повністю без інтернету навіть у разі нових російських атак на інформаційну мережеву інфраструктуру, оскільки країна має максимально розподілені канали зв'язку.

Також експерт пояснював, як росіянам вдалося зняти на відео власний удар по бізнес-центру "Інком" у Києві, зауваживши, що для цього ворог не використовував жодних секретних технологій чи агентурної мережі.

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