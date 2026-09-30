РФ вперше застосувала реактивні дрони з боєзарядом проти ЛЕП та мостів, - "Флеш"

Окупанти встановили на реактивний БПЛА боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Він важить 40 кг і має чотири окремі модулі ураження. Цю зброю розробили спеціально для руйнування залізних конструкцій мостів та опор ліній електропередач.

Сергій "Флеш" припускає, що противник планує використовувати такі безпілотники для атак на важливі високовольтні ЛЕП.