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РФ впервые применила реактивные дроны с боезарядом против ЛЭП и мостов, - "Флэш"

18:25 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: Реактивные "Шахеды" РФ угрожают украинским мостам и ЛЭП (Коллаж РБК-Украина)

Российские войска впервые использовали на реактивных беспилотниках новые боезаряды для уничтожения высоковольтных опор и металлических мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Оккупанты установили на реактивный БПЛА боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН).

Он весит 40 кг и имеет четыре отдельных модуля поражения. Это оружие было разработано специально для разрушения железных конструкций мостов и опор линий электропередач.

Сергей "Флэш" предполагает, что противник планирует использовать такие беспилотники для атак на важные высоковольтные ЛЭП.

Напомним, что ранее Сергей Флеш отмечал, что Украина не останется полностью без интернета даже в случае новых российских атак на информационную сетевую инфраструктуру, поскольку страна имеет максимально распределенные каналы связи.

Также эксперт объяснял, как россиянам удалось снять на видео собственный удар по бизнес-центру Инком в Киеве, заметив, что для этого враг не использовал никаких секретных технологий или агентурной сети.

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