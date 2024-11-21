РФ вперше випустила по Україні міжконтинентальну балістику: як атакують такі ракети

Росіяни 21 листопада вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Ракети такого класу складаються з трьох ступенів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Достеменно невідомо, яку саме ракету Росія сьогодні випустила по Україні. Аналітики припускають, що це міг бути РС-26 "Рубеж" або "Ярс".
Заявлено, що "Рубеж" належить до балістичних ракет середньої дальності і може летіти на відстань у тисячі кілометрів. Але реальна дальність польоту по прямій становила лише близько 800 кілометрів.
Фото: запуск ракети "Ярс" (defence-ua.com)
Ракету запустили з Астраханської області, ймовірно, з полігону "Капустін Яр". Пуск міжконтинентальної балістичної ракети був близько 5 ранку.
Ракети такого класу запускаються з рухомого ґрунтового комплексу. Спочатку при запуску спрацьовує спеціальний вишибний заряд, який вистрілює саму ракету з контейнера. Після цього запускається твердопаливний двигун першого ступеня.
Такі ракети складаються з трьох ступенів. Перший повинен вивести ракету на висоту у розріджену атмосферу. Потім послідовно починають працювати другий та третій ступені.
Defence Express додає, що такі ракети виходять у космос, оскільки летять по балістичній траєкторії. Саме там відбувається розділення головних блоків завдяки так званому "автобусу". Він повинен скинути роздільні блоки та хибні цілі.
Під ранок 21 листопада Росія завдала по Україні ракетного удару. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти вперше випустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Також були пуски "Кинджала" та семи крилатих Х-101.
Протиповітряна оборона знищила шість ракет Х-101. По інших ракетах - без суттєвих наслідків.
Президент Володимир Зеленський підтвердив удар новою міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Він заявив, що тривають експертизи.
Детальніше про те, що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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