РФ вперше випустила по Україні міжконтинентальну балістику: як атакують такі ракети

Достеменно невідомо, яку саме ракету Росія сьогодні випустила по Україні. Аналітики припускають, що це міг бути РС-26 "Рубеж" або "Ярс".

Заявлено, що "Рубеж" належить до балістичних ракет середньої дальності і може летіти на відстань у тисячі кілометрів. Але реальна дальність польоту по прямій становила лише близько 800 кілометрів.

Фото: запуск ракети "Ярс" (defence-ua.com)

Ракету запустили з Астраханської області, ймовірно, з полігону "Капустін Яр". Пуск міжконтинентальної балістичної ракети був близько 5 ранку.

Ракети такого класу запускаються з рухомого ґрунтового комплексу. Спочатку при запуску спрацьовує спеціальний вишибний заряд, який вистрілює саму ракету з контейнера. Після цього запускається твердопаливний двигун першого ступеня.

Такі ракети складаються з трьох ступенів. Перший повинен вивести ракету на висоту у розріджену атмосферу. Потім послідовно починають працювати другий та третій ступені.

Defence Express додає, що такі ракети виходять у космос, оскільки летять по балістичній траєкторії. Саме там відбувається розділення головних блоків завдяки так званому "автобусу". Він повинен скинути роздільні блоки та хибні цілі.