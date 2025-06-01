РФ вночі запустила по Україні рекордні майже 500 дронів і атакувала ракетами

Масований обстріл України

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет. У північних, східних та деяких центральних регіонах повітряна тривога тривала понад 10-13 годин.

Під ударом були Київ та область, Запоріжжя, Одеська, Житомирська, Харківська області. Внаслідок атаки ворога є руйнування та постраждалі.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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