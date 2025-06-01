РФ ночью запустила по Украине рекордные почти 500 дронов и атаковала ракетами

Массированный обстрел Украины

Россия в ночь на 1 июня нанесла очередной комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.

Под ударом были Киев и область, Запорожье, Одесская, Житомирская, Харьковская области. В результате атаки врага есть разрушения и пострадавшие.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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