РФ ночью запустила по Украине рекордные почти 500 дронов и атаковала ракетами

Россия установила новый рекорд по количеству выпущенных по Украине дронов. В ночь на 1 июня оккупанты запустили 472 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью враг атаковал Украину:
Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения. А именно: 210 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов), три крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К" на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 18 локациях.
Напомним, предыдущий рекорд по количеству дронов был 26 мая. Тогда РФ выпустила по Украине 355 беспилотников различных типов.
Россия в ночь на 1 июня нанесла очередной комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.
Под ударом были Киев и область, Запорожье, Одесская, Житомирская, Харьковская области. В результате атаки врага есть разрушения и пострадавшие.
Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.
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