РФ запустила 25 балістичних ракет, "Кинджали" й "Калібри": зафіксовано десятки влучань

"Станом на зараз відомо, що 11 людей поранено, серед них і діти. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей вдалося врятувати", - сказав глава держави.

За словами президента, жертви також є на Харківщині, Київщині та Полтавщині. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська області, а також Одещина.

Зеленський уточнив, що лише за останню хвилю атак Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, цілеспрямовано б’ючи по житлових кварталах, енергетиці та інфраструктурі.

"Питання - у ресурсах для вбивств, у грошах. Потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну", - наголосив президент.

Він закликав міжнародних партнерів ухвалити європейське рішення щодо заморожених російських активів, запровадити додаткові санкції та посилити захист України.

"На кожен удар Москви по нашій енергетиці має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці - без винятків", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що досі під санкціями не перебуває атомна енергетика Росії, а її оборонно-промисловий комплекс продовжує отримувати західну мікроелектроніку.

"Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Дякую всім, хто допомагає й діє, щоб захистити життя", - підсумував президент.

Статистика Повітряних сил

Цієї ночі РФ запустила по Україна 503 засоби повітряного нападу:

458 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера";

25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

10 крилатих ракет Іскандер-К;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

3 крилатих ракети "Калібр".

Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів.

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.