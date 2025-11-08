РФ запустила 25 баллистических ракет, "Кинжалы" и "Калибры": зафиксированы десятки попаданий

Во многих городах Украины сейчас продолжается спасательная операция после ночной атаки России. Враг применил более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и Воздушные силы.
"По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей удалось спасти", - сказал глава государства.
По словам президента, жертвы также есть на Харьковщине, Киевщине и Полтавщине. Под ударами оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская области, а также Одесская область.
Зеленский уточнил, что только за последнюю волну атак Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, целенаправленно ударяя по жилым кварталам, энергетике и инфраструктуре.
"Вопрос - в ресурсах для убийств, в деньгах. Нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну", - подчеркнул президент.
Он призвал международных партнеров принять европейское решение по замороженным российским активам, ввести дополнительные санкции и усилить защиту Украины.
"На каждый удар Москвы по нашей энергетике должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике - без исключений", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что до сих пор под санкциями не находится атомная энергетика России, а ее оборонно-промышленный комплекс продолжает получать западную микроэлектронику.
"Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто помогает и действует, чтобы защитить жизнь", - подытожил президент.
Этой ночью РФ запустила по Украине 503 средства воздушного нападения:
Основные направления удара - Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:
Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.
В ночь на 8 ноября Россия снова осуществила массированную атаку дронами и ракетами по территории Украины. О взрывах сообщали жители Днепра, а также Харьковской и Сумской областей.
В результате ударов по энергетической инфраструктуре Кременчуг и Горишние Плавни на Полтавщине остались полностью без электроснабжения.
Местные власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления даже в условиях полного отсутствия света. Для жителей города также разворачивают пункты несокрушимости.
Кроме того, российские войска ночью обстреляли пригород Харькова. В результате атаки в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, метро временно не работает. Из-за проблем с напряжением часть районов осталась без воды, а общественный транспорт частично переведен на автобусные маршруты вместо троллейбусов.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.