РФ запустила 25 баллистических ракет, "Кинжалы" и "Калибры": зафиксированы десятки попаданий

"По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей удалось спасти", - сказал глава государства.

По словам президента, жертвы также есть на Харьковщине, Киевщине и Полтавщине. Под ударами оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская области, а также Одесская область.

Зеленский уточнил, что только за последнюю волну атак Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, целенаправленно ударяя по жилым кварталам, энергетике и инфраструктуре.

"Вопрос - в ресурсах для убийств, в деньгах. Нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну", - подчеркнул президент.

Он призвал международных партнеров принять европейское решение по замороженным российским активам, ввести дополнительные санкции и усилить защиту Украины.

"На каждый удар Москвы по нашей энергетике должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике - без исключений", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что до сих пор под санкциями не находится атомная энергетика России, а ее оборонно-промышленный комплекс продолжает получать западную микроэлектронику.

"Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто помогает и действует, чтобы защитить жизнь", - подытожил президент.

Статистика Воздушных сил

Этой ночью РФ запустила по Украине 503 средства воздушного нападения:

458 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера";

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

10 крылатых ракет Искандер-К;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

3 крылатых ракеты "Калибр".

Основные направления удара - Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотники других типов);

9 ракет различных типов.

Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.