З 18:00 22 листопада РФ атакувала Україну ударними Shahed (60 з них - реактивні), "Герберами" та дронами-імітаторами "Пародія".

Запускали їх із напрямків Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Також з окупованого Донецька та з Гвардійського і Чауди в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 134 ворожі дрони: Shahed (42 з них - реактивні), "Гербера" та інших типів.

Влучання противника зафіксовано на 11 локаціях, а уламки збитих дронів упали на 7 локаціях.

Атака триває. У повітряному просторі залишається кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, російський дрон вдарив по п'ятиповерхівці в Димері на Київщині, і з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Загиблих уже семеро.