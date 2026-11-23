Ночью Россия выпустила по Украине 153 дрона, среди которых были и реактивные. Большинство целей удалось сбить, но без попаданий не обошлось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 18:00 22 ноября РФ атаковала Украину ударными Shahed (60 из них - реактивные), "Герберами" и дронами-имитаторами "Пародия".
Запускали их с направлений Орла, Курска, Миллерова, Шаталового и Приморско-Ахтарского в России. Также из оккупированного Донецка и Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 134 вражеских дрона: Shahed (42 из них - реактивные), "Гербера" и других типов.
Попадание противника зафиксировано на 11 локациях, а обломки сбитых дронов упали на 7 локациях.
Атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.
Напомним, российский дрон ударил по пятиэтажке в Дымере Киевской области, и из-под завалов достали тело еще одного человека.
Погибших уже семеро.
Тем временем в Харькове дрон попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.