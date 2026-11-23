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Кількість загиблих унаслідок удару російського дрона по п'ятиповерхівці в Димері на Київщині зросла до шести. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.

Станом на 23:05 рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку тіло шостої загиблої людини, повідомили в ДСНС. Ткаченко назвав це ще однією непоправною втратою і висловив співчуття родині загиблої. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.