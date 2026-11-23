З-під завалів у Димері дістали тіло ще однієї людини, загиблих шестеро
Кількість загиблих унаслідок удару російського дрона по п'ятиповерхівці в Димері на Київщині зросла до шести. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.
Станом на 23:05 рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку тіло шостої загиблої людини, повідомили в ДСНС.
Ткаченко назвав це ще однією непоправною втратою і висловив співчуття родині загиблої. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.
Росія вдарила дроном по п'ятиповерхівці в Димері, зруйнувавши частину будинку. Як розгорталися події після удару, РБК-Україна розповідало в хронології атаки.
Цього тижня окупанти масовано атакували й саму столицю. 20 листопада внаслідок балістичних ударів по Києву загинули троє працівників "Київводоканалу", пошкоджено три мости через Дніпро.