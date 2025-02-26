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РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів" з шести напрямків: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: РФ 26 лютого запустила понад 170 "Шахедів" з шести напрямків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на середу, 26 лютого, російська армія запустила по території України 177 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 лютого 2025 року, з 19:00 25 лютого, противник атакував Україну 177-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Їх було запущено з напрямків:

  • Орел;
  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Також 66 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Сумська області.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, напередодні ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники, й через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей була оголошена тривога

Повідомлялося про роботу ППО у Києві у кількох районах через ворожі дрони-камікадзе. "Шахеди" також збивали й у Київській області. Згодом стало відомо, у Бучанському районі ударний дрон росіян влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа. Тоді була інформація, що у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років.

Також російські ударні безпілотники атакували також Харків, у місті були "прильоти" у двох районах. Один з дронів-камікадзе влучив у багатоповерховий будинок, і вже відомо про двох постраждалих.

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