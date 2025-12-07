UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО

Ілюстративне фото: РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 7 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши як ударні дрони, так і ракети повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних Сил, з 18:00 6 грудня до ранку 7 грудня радіотехнічні підрозділи виявили й супроводжували 246 повітряних цілей. Серед них - 241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій, запущених із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із окупованого Криму. Близько 150 з них - "Шахеди".

Крім дронів, по Україні випустили:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Тамбовська обл., РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 (Курська обл., РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та системи безпілотних комплексів.

Станом на 9:00 ППО України збила або подавила 179 повітряних цілей, серед яких:

  • 175 ударних БпЛА;
  • 2 ракети "Кинджал";
  • 2 ракети "Іскандер-М" / KN-23.

Попри ефективну роботу ППО, 65 ударних дронів влучили в об’єкти на 14 локаціях. Оцінка наслідків триває.

Обстріли 7 грудня

Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області.

"Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і дронів. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі", - повідомив глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака