РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО

За даними Повітряних Сил, з 18:00 6 грудня до ранку 7 грудня радіотехнічні підрозділи виявили й супроводжували 246 повітряних цілей. Серед них - 241 ударний дрон типу "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій, запущених із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із окупованого Криму. Близько 150 з них - "Шахеди".

Крім дронів, по Україні випустили:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Тамбовська обл., РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 (Курська обл., РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та системи безпілотних комплексів.

Станом на 9:00 ППО України збила або подавила 179 повітряних цілей, серед яких:

175 ударних БпЛА;

2 ракети "Кинджал";

2 ракети "Іскандер-М" / KN-23.

Попри ефективну роботу ППО, 65 ударних дронів влучили в об’єкти на 14 локаціях. Оцінка наслідків триває.