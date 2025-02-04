РФ вночі запустила 65 дронів по Україні: як відпрацювала ППО

Як уточнили Повітряні сили, російська армія запустила дрони з трьох напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нічна атака по території України

У ніч на вівторок, 4 лютого, російська армія запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.

У Києві під час атаки дронів лунали вибухи.