РФ вночі запускала на Київ дрони та крилаті ракети, ймовірно Іскандер-К, - КМВА

Ракети було збито на підступах до столиці. Також сили ППО не залишили шансів і безпілотникам, розповіли у військовій адміністрації

За її даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.