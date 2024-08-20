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РФ ночью запускала на Киев дроны и крылатые ракеты, предположительно Искандер-К, - КГВА

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 20 августа Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром - крылатыми ракетами типа Искандер-К. Все цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Ракеты были сбиты на подступах к столице. Также силы ПВО не оставили шансов и беспилотникам, рассказали в военной администрации.

По ее данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

В КМВА отметили, что это была уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака на Киев с начала августа.

Ночью 20 августа Россия атаковала Украину "Шахедами". Сообщалось также об угрозе баллистики. Взрывы слышали в Хмельницкой области.

Россия обстреливает Украину

С февраля 2022 Россия периодически обстреливает территорию Украины, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Пограничные населенные пункты страдают от управляемых авиабомб и артиллерии.

Чтобы эффективно бороться с этими угрозами, Украина нуждается в большем количестве современных систем противовоздушной обороны, а также разрешении западных партнеров на применение полученного от них вооружения по территории России, чтобы поражать воздушные и морские носители ракет. Такого разрешения еще нет, поэтому Россия фактически беспрепятственно продолжает убивать мирное украинское население и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

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Война России против Украины