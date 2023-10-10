РФ вночі випустила по Україні 36 "Шахедів": є влучання в об'єкт інфраструктури

В ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 ударних безпілотників. Однак є влучання в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області.
Всі подробиці нічної атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram Повітряних сил ЗСУ, Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зазначається, що російські війська атакували ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).
Всього зафіксовано пуски 36 "Шахедів".
Силами ППО вдалося знищити 27 дронів-камікадзе у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Миколаївська область
Як повідомив глава ОВА Віталій Кім, у Миколаївській області сили ППО знищили один ударний БПЛА типу Shahed-136/131.
Одеська область
За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі росіяни протягом трьох годин вчергове атакував область ударними безпілотниками.
Силам ППО вдалося знищити 23 "Шахеди". Однак є влучання по логістичній інфраструктурі.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Нічна атака дронів по Україні
В ніч на 10 жовтня російські війська вкотре атакували південь України. Зокрема в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті працювала ППО.
В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування "Шахедів", остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.
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