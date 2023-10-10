РФ ночью выпустила по Украине 36 "Шахедов": есть попадание в объект инфраструктуры

Отмечается, что российские войска атаковали ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 36 "Шахедов".

Силами ПВО удалось уничтожить 27 дронов-камикадзе в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Николаевская область

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, в Николаевской области силы ПВО уничтожили один ударный БПЛА типа Shahed-136/131.

Одесская область

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью россияне в течение трех часов в очередной раз атаковали область ударными беспилотниками.

Силам ПВО удалось уничтожить 23 "Шахеда". Однако есть попадания по логистической инфраструктуре.

Пострадавших в результате атаки нет.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины. В частности, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе работала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения "Шахедов", последняя группа дронов двигалась в направлении Залива Одесской области.