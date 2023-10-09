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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Понеділок 09 жовтня 2023 23:47
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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 9 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

Як повідомляє видання, вибухи лунали близько 23:32 і 23:42. За словами журналістів, в місті працює ППО.

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування "шахедів", остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

"Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!" - закликав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронів на Одеську область 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни атакували "шахедами" Одеську область. Внаслідок ударів буди пошкоджені зерносховище та вантажівки. В ОВА зазначили, що над регіоном збили три безпілотники ворога.

Крім цьго, росіяни обстріляли прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

Також через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.

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