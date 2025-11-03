РФ вночі вдарила по Тростянцю: є жертва, серед постраждалих діти (фото)

За даними місцевої влади, ворог поцілив по житлових будинках, коли люди спали. Унаслідок вибуху двоповерховий будинок зруйнований, виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка - це 52-річний місцевий житель. Його дім практично знищено.

Постраждали близькі загиблого - дві жінки віком 28 і 52 роки, ще одна 52-річна жінка та двоє дітей двох і п’яти років. Усі вони отримали медичну допомогу.

Фото: РФ вночі вдарила по Тростянцю (t.me/dsns_telegram)

Також під обстріл потрапили інші громади області. У Боромлянській громаді внаслідок ракетного удару пошкоджені об’єкти інфраструктури та житлові будинки, у приватному дворі сталася масштабна пожежа. У Лебединській громаді поранено двох жінок - 55 та 65 років.

Фото: РФ вночі вдарила по Тростянцю (t.me/prokuraturasumy)

Загалом за добу ворог здійснив 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 громадах Сумської області. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Есманській, Краснопільській, Боромлянській, Лебединській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.

Повітряна тривога в області цієї ночі тривала понад 19 годин.