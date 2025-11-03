РФ вночі вдарила по Тростянцю: є жертва, серед постраждалих діти (фото)

У ніч на 3 листопада російські війська атакували дронами-камікадзе Сумську область. Основного удару зазнало місто Тростянець, там загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС, Сумську ОВА та прокуратуру Сумської області.
За даними місцевої влади, ворог поцілив по житлових будинках, коли люди спали. Унаслідок вибуху двоповерховий будинок зруйнований, виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка - це 52-річний місцевий житель. Його дім практично знищено.
Постраждали близькі загиблого - дві жінки віком 28 і 52 роки, ще одна 52-річна жінка та двоє дітей двох і п’яти років. Усі вони отримали медичну допомогу.
Також під обстріл потрапили інші громади області. У Боромлянській громаді внаслідок ракетного удару пошкоджені об’єкти інфраструктури та житлові будинки, у приватному дворі сталася масштабна пожежа. У Лебединській громаді поранено двох жінок - 55 та 65 років.
Загалом за добу ворог здійснив 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 громадах Сумської області. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Есманській, Краснопільській, Боромлянській, Лебединській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.
Повітряна тривога в області цієї ночі тривала понад 19 годин.
Минулої ночі російські війська знову атакували південні та центральні регіони України, застосувавши десятки ударних дронів і ракет різних типів. Під удар потрапили Миколаївська та Дніпропетровська області.
У Миколаївській області внаслідок атаки дронами типу Shahed пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та кілька будівель. На місцях працюють аварійні бригади.
Також окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували широкий арсенал зброї: