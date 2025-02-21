РФ вночі обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникла велика пожежа

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України. Зокрема кожної ночі терористи запускають безпілотні літальні апарати (БпЛА), що створює серйозну загрозу для цивільних.

У ніч на 21 лютого ворог запустив 160 БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори із п'яти напрямків. Зокрема росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Станом н 8 ранку підтверджено збиття 87 дронів. Ще 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

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