РФ вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті

"Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області", - розповіла вона, додавши, що на щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Наразі, за даними Онищук, на місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Обстріл України 4 грудня

У ніч проти 4 грудня війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети. Сили ППО працювали у дев'яти областях.

Ворог традиційно запускав дрони-камікадзе з мису Чауда в окупованому Криму, а ракету з території тимчасово захопленої Херсонської області. ППО вдалося збити 18 із 23 "шахедів" та ракету Х-59.