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РФ вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті

Фото: РФ цілилася у критичний об'єкт інфраструктури на Прикарпатті 4 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не припиняють здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі ППО відбила чергову спробу завдати шкоди одному з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.

"Цієї ночі окупанти атакували Україну  БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області", - розповіла вона, додавши, що на щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. 

Наразі, за даними Онищук, на місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Обстріл України 4 грудня

У ніч проти 4 грудня війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети. Сили ППО працювали у дев'яти областях.

Ворог традиційно запускав дрони-камікадзе з мису Чауда в окупованому Криму, а ракету з території тимчасово захопленої Херсонської області. ППО вдалося збити 18 із 23 "шахедів" та ракету Х-59.

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Російська ФедераціяІвано-Франківська областьПрикарпатье