РФ ночью пыталась атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

"Этой ночью оккупанты атаковали Украину БПЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области", - рассказала она, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений.

По данным Онищук, на месте падения обломков работают соответствующие службы.

Обстрел Украины 4 декабря

В ночь на 4 декабря войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты. Силы ПВО работали в девяти областях.

Враг традиционно запускал дроны-камикадзе с мыса Чауда в оккупированном Крыму, а ракету с территори временно захваченной Херсонской области. ПВО удалось сбить 18 из 23 "шахедов" и ракету Х-59.