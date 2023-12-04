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РФ ночью пыталась атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

Фото: РФ целилась в критический объект инфраструктуры на Прикарпатье 4 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не прекращают осуществлять атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью ПВО отбила очередную попытку нанести вред одному из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.

"Этой ночью оккупанты атаковали Украину БПЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области", - рассказала она, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений.

По данным Онищук, на месте падения обломков работают соответствующие службы.

Обстрел Украины 4 декабря

В ночь на 4 декабря войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты. Силы ПВО работали в девяти областях.

Враг традиционно запускал дроны-камикадзе с мыса Чауда в оккупированном Крыму, а ракету с территори временно захваченной Херсонской области. ПВО удалось сбить 18 из 23 "шахедов" и ракету Х-59.

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Российская ФедерацияИвано-Франковская областьПрикарпатье