РФ вночі масовано вдарила по Донбасу: багато поранених, серед них діти, люди під завалами

"Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Парамедики поліції врятували немовля. Ще п’ятьох людей шукають під завалами", - йдеться в його повідомленні.

На місцях влучань усю ніч працюють ДСНС та поліція (t.me/Klymenko_MVS)

Покровськ

Серед постраждалих - родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

"Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами", - розповів він.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля.

"Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - додав очільник МВС.

Новоградівка

Тут окупанти влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого поранено 13-річну дитину.

"Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина", - додав Клименко.

Мирноград

Росіяни вдарили по місту двома ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції.

"На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів", - резюмував голова МВС.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Причому ворог обстрілює міста та села, що знаходяться як на лінії фронту, так і в так званому відносному тилу.

Буквально 28 листопада російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти. А 26 листопада у Донецькій області окупанти атакували рятувальну частину.