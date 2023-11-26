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Через обстріли РФ пошкоджені підрозділи рятувальників у двох областях (фото)

Україна, Неділя 26 листопада 2023 16:39
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Через обстріли РФ пошкоджені підрозділи рятувальників у двох областях (фото) Фото: через обстріли РФ пошкоджені підрозділи рятувальників у двох областях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують обстрілювати Україну, зокрема, Донецьку та Запорізьку області. Через атаки 26 листопада пошкоджено два підрозділи рятувальників у цих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні, внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу частин ДСНС України в Донецькій та Запорізькій областях 26 листопада (t.me/dsns_telegram)

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

"Пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна", - зазначили у відомстві.

Обстріли рятувальників в Україні

Російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівель загонів ДСНС в Україні. Наприклад, 15 листопада, під обстріл потрапила й рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл.

В цей же день рятувальники потрапили під обстріл, коли приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті Херсону. До приборкування вогню довелось братися декілька разів з перервами.

А 18 листопада росіяни завдали трьох ракетних ударів по Камишеваській громаді Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо місцевих жителів. Почалася пожежа. На місце одразу приїхали рятувальники. Саме тоді РФ повторно обстріляла місцевість. Внаслідок останнього обстрілу загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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