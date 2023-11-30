РФ ночью массированно ударила по Донбассу: много раненых, среди них дети, люди под завалами

"Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца. Еще пять человек ищут под завалами", - говорится в его сообщении.

На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция (t.me/Klymenko_MVS)

Покровск

Среди пострадавших - семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами", - рассказал он.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец.

"Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовалого Илая нет", - добавил глава МВД.

Новоградовка

Здесь оккупанты попали в многоэтажный дом, в результате чего ранен 13-летний ребенок.

"Пока на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", - добавил Клименко.

Мирноград

Россияне ударили по городу двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушен отдел полиции.

"На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия российских ударов", - резюмировал глава МВД.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Буквально 28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже число раненых возросло до пяти. А 26 ноября в Донецкой области оккупанты атаковали спасательную часть.