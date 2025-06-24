РФ вночі масовано атакувала Краматорськ дронами "Герань-2": які наслідки

За його даними, близько 02:42 місто було атаковано шістьма ударними безпілотниками "Герань-2".

Російські війська завдали ударів по території підприємств міста.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - промислове та адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року місто було частиною промислового осередку Донбасу, а після початку російської агресії стало тимчасовим адміністративним центром Донецької області під контролем України.

Місто неодноразово ставало мішенню для обстрілів з боку російської армії. Один із найтрагічніших епізодів стався у квітні 2022 року, коли внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу загинуло десятки цивільних

Удар по Краматорську 21 червня

Ввечері суботи, 21 червня, російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську.

Тоді Гончаренко повідомив про сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Станом на ніч 22 червня було відомо про одного постраждалого.

У прокуратурі уточнили, що місто зазнало авіаударів. Один із снарядів частково зруйнував чотириповерховий житловий будинок.