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РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить

Украина, Понедельник 23 октября 2023 08:20
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РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить Фото: силы ПВО сбили 14 дронов и ракету Х-59 во время ночной атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что "Шахедами" россияне атаковали с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:

  • 13 БПЛА Shahed-136/131;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 1 ударный БПЛА (тип не установлен).

Ночная атака 23 октября

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.

Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.

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Война России против Украины атака дронов ПВО Воздушные силы Украины
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