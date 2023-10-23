РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что "Шахедами" россияне атаковали с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 ударный БПЛА (тип не установлен).

Ночная атака 23 октября

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.

Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.