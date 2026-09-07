РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

У ніч на 7 вересня, з 18:00 6 вересня, ворог застосував 92 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони Гербера, дрони-імітатори "Пародія" та керовані ракети S8000 "Бандероль".

Атака йшла одразу з кількох напрямків:

Орел;

Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупована територія Донеччини;

Гвардійське на тимчасово окупованому Криму.

Хто відбивав повітряний напад

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий безпілотник - Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували у 12 локаціях. Ще в одному місці впали уламки збитих цілей.

У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, ввечері 6 вересня Росія 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.