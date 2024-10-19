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РФ вночі атакувала Шостку: пошкоджені об'єкти енергетики і інфраструктури, семеро поранених

Фото: окупанти обстріляли Шостку Сумської області 19 жовтня, є поранені (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, семеро поранених, є відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"В ніч з 18 на 19 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди" - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки, попередньо, поранення отримали семеро людей.

"Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби", - зазначили в ОВА.

Водночас електропостачання вже частково відновлено, але роботи тривають.
 

Атака РФ по Україні

В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні. Зокрема, у Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що в ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися атакувати Київ дронами. Сили ППО збили усі БПЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є поранена.

Зранку в Україні також оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Вибухи лунали в Черкасах.

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