РФ вночі атакувала Шостку: пошкоджені об'єкти енергетики і інфраструктури, семеро поранених

Атака РФ по Україні

В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні. Зокрема, у Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що в ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися атакувати Київ дронами. Сили ППО збили усі БПЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є поранена.

Зранку в Україні також оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Вибухи лунали в Черкасах.

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