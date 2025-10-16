РФ вночі атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині, їх робота повністю зупинена

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Зокрема, російські війська вночі 15 жовтня атакували одну з ТЕЦ компанії "Нафтогаз", на місці обстрілу виникла пожежа.

Окрім того, ввечері 15 жовтня у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі світло вимикають у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.