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РФ ночью атаковала объект промышленности в Полтавской области

Полтава, Пятница 30 августа 2024 08:26
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РФ ночью атаковала объект промышленности в Полтавской области Фото: РФ атаковала объект промышленности в Полтавской области 30 августа (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли Полтавскую область в ночь на 30 августа. Был атакован объект промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Ночью (на 30 августа, - ред) враг нанес удары БПЛА по промышленному объекту в Полтавской области", - рассказал он.

В результате атаки, по его данным, к счастью, никто не пострадал.

Атака РФ по Украине

Российские оккупанты вечером четверга, 29 августа, запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. В частности, российские дроны двигались в сторону Полтавской и Сумской областей.

Уже с утра, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали Сумы. Город подвергся авиаудару. В результате вражеской атаки произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие.

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