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РФ вночі атакувала Миколаївську область БПЛА: наслідки падіння уламків (фото)

Фото: наслідки атаки РФ по Миколаївській області 30 січня (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти у ніч на 30 січня атакували Миколаївську область безпілотними літальними апаратами. Через падіння уламків ворожого дрону загорілася вантажівка, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У ніч на 30 січня російські війська вчергове вдались до повітряної атаки населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, в результаті падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника.

"Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні", - зазначають в ДСНС.

Фото: наслідки атаки РФ по Миколаївській області 30 січня (t.me/dsns_telegram)

Атака російських дронів у ніч на 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих безпілотників.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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