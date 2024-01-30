РФ вночі атакувала Миколаївську область БПЛА: наслідки падіння уламків (фото)

"У ніч на 30 січня російські війська вчергове вдались до повітряної атаки населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, в результаті падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника.

"Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні", - зазначають в ДСНС.

Фото: наслідки атаки РФ по Миколаївській області 30 січня (t.me/dsns_telegram)