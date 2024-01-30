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РФ ночью атаковала Николаевскую область БПЛА: последствия падения обломков (фото)

Фото: последствия атаки РФ по Николаевской области 30 января (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты в ночь на 30 января атаковали Николаевскую область беспилотными летательными аппаратами. Из-за падения обломков вражеского дрона загорелся грузовик, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ночь на 30 января российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.

"Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. Водитель транспортного средства с травмами госпитализирован в больницу", - отмечают в ГСЧС.

Фото: последствия атаки РФ по Николаевской области 30 января (t.me/dsns_telegram)

Атака русских дронов в ночь на 30 января.

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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дрониАтака дронов