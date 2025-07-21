РФ ночью атаковала Киевскую область: огонь охватил склад и админздание, есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Также зафиксированы повреждения в жилых секторах двух районов. Несмотря на силу обстрела, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщают в ГСЧС, в результате удара на Фастовщине вспыхнул масштабный пожар: загорелось административное здание площадью 300 квадратных метров, а также складское помещение на 1200 кв.м.

В ночь на 21 июля российские войска осуществили массированную атаку по Киевской области, нанеся удары по мирным общинам.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 21 июля Россия осуществила ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушные цели.

Ночная атака стала частью серии массированных обстрелов, которые Россия осуществила по нескольким регионам Украины. Кроме Киевской области, удары зафиксировали по Ивано-Франковску и Харькову.

В столице взрывы раздавались с перерывом в несколько часов, а пожары и разрушения коснулись по меньшей мере шести районов. Среди пораженных объектов - жилые дома, склады, детсад, супермаркет и коттеджный комплекс.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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