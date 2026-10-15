РФ вночі атакувала Кіровоградську область майже 360 дронами

"На жаль, маємо влучання на 26 локаціях", - розповів Райкович.

"Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках", - додав він.

Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також удару зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка інших громад області.

Атака забрала життя трьох кропивничан.

Ще шестеро людей дістали травми. Їм надали медичну допомогу.

Усі потрібні служби працюють безперервно, наслідки ще ліквідовують.ь збитки, щоб постраждалі отримали потрібну допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами в ніч на 15 жовтня.

У ДСНС розповідали, що удари припали на підприємства, склади, логістичні центри та житлові будинки Кропивницького, а після влучань почалися пожежі.

Також ми писали, що після атаки на Рівне частина міста й району лишилася без світла.