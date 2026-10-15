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РФ ночью атаковала Кировоградскую область почти 360 дронами

09:56 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Кировоградскую область (t.me/kirovogradskaODA)

Сегодня почти 360 российских дронов атаковали Кировоградщину - это самый большой удар по области с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"К сожалению, имеем попадание на 26 локациях", - рассказал Райкович.

"Враг целенаправленно бил по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам", - добавил он.

Больше всего разрушений и поражений пришлось на Кропивницкий. Также удар получили Знаменка, Александрия, Помочная и ряд других общин области.

Атака унесла жизни трех крапивничан.

Еще шесть человек получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Все необходимые службы работают непрерывно, последствия еще ликвидируют убытки, чтобы пострадавшие получили нужную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами в ночь на 15 октября.

В ГСЧС рассказывали, что удары пришлись на предприятия, склады, логистические центры и жилые дома Кропивницкого, а после попаданий начались пожары.

Также мы писали, что после атаки на Ровно часть города и района осталась без света.

Впоследствии начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в Ровно электричество вернули, а Здолбунов, Дядьковичи и Скворцов остаются частично обесточенными из-за поврежденной линии электропередач.

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