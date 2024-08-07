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РФ вночі атакувала Хмельницьку область: є пошкодження на підприємстві

Фото: РФ атакувала Хмельницьку область дронами 7 серпня
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Хмельницьку область у ніч проти 7 серпня. Є пошкодження на одному із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед". Постраждалих чи травмованих немає", - розповів він.

Разом з тим, за словами голови ОВА, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав Тюрін.

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 7 серпня в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Буквально через три години тривога була знову оголошена, цього разу через загрозу дронів. Вибухи лунали у Хмельницькому та в районі Білої Церкви.

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