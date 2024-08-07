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У Хмельницькому і в районі Білої Церкви чути вибухи: Росія запустила дрони

Середа 07 серпня 2024 02:51
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У Хмельницькому і в районі Білої Церкви чути вибухи: Росія запустила дрони Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 7 серпня у Хмельницькому та та Білоцерківському районі було чути вибухи. Російська Федерація запустила дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Хмельницький та кореспондента РБК.

Звуки вибухів у Хмельницькому було чути декілька разів. Зокрема, о 2:30, 2:33 та 2:35.

До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів з Вінницької в напрямку Хмельницької області.

Також близько 02:29 стало відомо про звуки вибухів у Білоцерківському районі. Місцеві канали пишуть, що працює ППО.

Станом на зараз більш детальної інформації поки немає.

Де оголошено тривогу

Станом на 2:50 повітряну тривогу оголошено у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Також тривога продовжується у Сумській, Харківській та Луганській областях, і в Криму.

У Хмельницькому і в районі Білої Церкви чути вибухи: Росія запустила дрони

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