РФ ночью атаковала Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Пострадавших или травмированных нет", - рассказал он.

Вместе с тем, по словам главы ОВА, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил Тюрин.