РФ вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, зосереджуючи удари не лише по військових об’єктах, а й по цивільній інфраструктурі. Часто під вогонь потрапляють житлові будинки, лікарні, школи й об’єкти енергетики.

Обстріли здійснюються з використанням різних типів озброєння - від артилерії до балістичних і крилатих ракет, авіабомб та дронів-камікадзе. До запуску БпЛА ворог вдається практично щоночі. Наприклад, у ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 дронів.

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