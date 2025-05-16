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РФ вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: РФ вночі атакувала дронами з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 травня російські терористи запустили проти України 112 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони атакували із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття повітряної атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 73 дронів типу Shahed й дронів інших типів на сході, півдні та в центрі України. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки постраждали: 

  • Одеська; 
  • Житомирська; 
  • Чернігівська; 
  • Миколаївська; 
  • Київська області. 

 

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, зосереджуючи удари не лише по військових об’єктах, а й по цивільній інфраструктурі. Часто під вогонь потрапляють житлові будинки, лікарні, школи й об’єкти енергетики.

Обстріли здійснюються з використанням різних типів озброєння - від артилерії до балістичних і крилатих ракет, авіабомб та дронів-камікадзе. До запуску БпЛА ворог вдається практично щоночі. Наприклад, у ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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