РФ вночі атакувала дронами з двох напрямків: як відпрацювала ППО

Як повідомили Повітряні сили, атаки надходили з напрямків Курськ і Міллерово. Понад 40 із них були саме "Шахедами".

Днем ворог зосереджував удари на тилових регіонах України, випустивши понад 20 таких БпЛА.

Вночі атаки були спрямовані на прифронтові райони Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали усі підрозділи Сил оборони - авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

За оперативними даними станом на 9:00 13 липня, ППО збила 20 ворожих дронів Shahed. Ще 20 дронів-імітацій втрачено або подавлено системами РЕБ.

Зафіксовано точкові влучання дронів у п’яти локаціях, деталі пошкоджень уточнюються.