РФ вночі атакувала дронами з двох напрямків: як відпрацювала ППО

Протягом 12-13 липня російські війська атакували Україну 60 безпілотниками, переважно ударними дронами Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Як повідомили Повітряні сили, атаки надходили з напрямків Курськ і Міллерово. Понад 40 із них були саме "Шахедами".
Днем ворог зосереджував удари на тилових регіонах України, випустивши понад 20 таких БпЛА.
Вночі атаки були спрямовані на прифронтові райони Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.
Повітряний напад відбивали усі підрозділи Сил оборони - авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
За оперативними даними станом на 9:00 13 липня, ППО збила 20 ворожих дронів Shahed. Ще 20 дронів-імітацій втрачено або подавлено системами РЕБ.
Зафіксовано точкові влучання дронів у п’яти локаціях, деталі пошкоджень уточнюються.
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:
До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, вчора ворог випустив 623 засоби повітряного нападу, серед яких 339 ударних дронів Shahed та 26 крилатих ракет Х-101.
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