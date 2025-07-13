РФ ночью атаковала дронами с двух направлений: как отработала ПВО

Как сообщили Воздушные силы, атаки поступали с направлений Курск и Миллерово. Более 40 из них были именно "Шахедами".

Днем враг сосредотачивал удары на тыловых регионах Украины, выпустив более 20 таких БпЛА.

Ночью атаки были направлены на прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали все подразделения Сил обороны - авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По оперативным данным по состоянию на 9:00 13 июля, ПВО сбила 20 вражеских дронов Shahed. Еще 20 дронов-имитаций потеряно или подавлено системами РЭБ.

Зафиксированы точечные попадания дронов в пяти локациях, детали повреждений уточняются.