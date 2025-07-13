РФ ночью атаковала дронами с двух направлений: как отработала ПВО

В течение 12-13 июля российские войска атаковали Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщили Воздушные силы, атаки поступали с направлений Курск и Миллерово. Более 40 из них были именно "Шахедами".
Днем враг сосредотачивал удары на тыловых регионах Украины, выпустив более 20 таких БпЛА.
Ночью атаки были направлены на прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.
Воздушное нападение отражали все подразделения Сил обороны - авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
По оперативным данным по состоянию на 9:00 13 июля, ПВО сбила 20 вражеских дронов Shahed. Еще 20 дронов-имитаций потеряно или подавлено системами РЭБ.
Зафиксированы точечные попадания дронов в пяти локациях, детали повреждений уточняются.
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:
К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, вчера враг выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых 339 ударных дронов Shahed и 26 крылатых ракет Х-101.
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