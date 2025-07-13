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РФ ночью атаковала дронами с двух направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с двух направлений (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В течение 12-13 июля российские войска атаковали Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили Воздушные силы, атаки поступали с направлений Курск и Миллерово. Более 40 из них были именно "Шахедами".

Днем враг сосредотачивал удары на тыловых регионах Украины, выпустив более 20 таких БпЛА.

Ночью атаки были направлены на прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали все подразделения Сил обороны - авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По оперативным данным по состоянию на 9:00 13 июля, ПВО сбила 20 вражеских дронов Shahed. Еще 20 дронов-имитаций потеряно или подавлено системами РЭБ.

Зафиксированы точечные попадания дронов в пяти локациях, детали повреждений уточняются.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:

  • ракеты различных типов;
  • артиллерию;
  • управляемые авиационные бомбы (КАБы);
  • беспилотники.

К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, вчера враг выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых 339 ударных дронов Shahed и 26 крылатых ракет Х-101.

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