РФ вночі атакувала дронами три області: пошкоджено будинки та лінії електропередач

Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Руйнування було зафіксовано у Черкаській та Полтавській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Полтавську ОВА та поліцію Київської області.
За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач.
На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго".
У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників.
Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів.
Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
За даними поліції, станом на 09:30 в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.
Ввечері понеділка, 20 січня, російська армія традиційно запустила по території України ударні дрони. Через це у низці областей оголошувався сигнал тривоги та працювала ППО.
Зокрема, відомо, що під час атаки російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені й пошкодження.
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